Прямой эфир

Обнародован список хоккеистов, вызванных на сбор национальной сборной Беларуси

07 апреля 2010 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Он начнется 13 апреля в Минске. Наибольшее представительство, как и ожидалось, получило «КХЛовское» «Динамо» – 14 игроков.

Из новоиспеченного чемпиона страны тренерский штаб во главе с Эдуардом Занковцом вызвал четырех хоккеистов. Также в составе – наши «НХЛовцы», однако трое из них попали со своими клубами в розыгрыш Кубка Стэнли.        

Вратари: Мезин, Коваль. Защитники: Денисов, Макрицкий, Башко, Баранов, Рядинский, Усенко, Костюченок, Стасенко, Колосов, Салей. Нападающие: Антоненко, Заделенов, Кулаков, Мелешко, Михалев, Стась, Чуприс, Ковыршин, Демков, Захаров, Сенькевич, Демагин, Калюжный, Кольцов, Угаров,  Грабовский, А. Костицын, С. Костицын.

Другие новости рубрики

Все новости
07 апреля 2010 17:35

«Колорадо» стало обладателем восьмой последней от Запада путевки в плей-офф

07 апреля 2010 16:15

Алексей Гришин: У меня была одна цель - олимпийское золото

07 апреля 2010 13:57

«Шахтер» и « Юность» доигрались до «Минск-Арены»