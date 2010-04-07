Обнародован список хоккеистов, вызванных на сбор национальной сборной Беларуси

Он начнется 13 апреля в Минске. Наибольшее представительство, как и ожидалось, получило «КХЛовское» «Динамо» – 14 игроков.

Из новоиспеченного чемпиона страны тренерский штаб во главе с Эдуардом Занковцом вызвал четырех хоккеистов. Также в составе – наши «НХЛовцы», однако трое из них попали со своими клубами в розыгрыш Кубка Стэнли.

Вратари: Мезин, Коваль. Защитники: Денисов, Макрицкий, Башко, Баранов, Рядинский, Усенко, Костюченок, Стасенко, Колосов, Салей. Нападающие: Антоненко, Заделенов, Кулаков, Мелешко, Михалев, Стась, Чуприс, Ковыршин, Демков, Захаров, Сенькевич, Демагин, Калюжный, Кольцов, Угаров, Грабовский, А. Костицын, С. Костицын.