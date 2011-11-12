Обладатель Кубка Президентского спортивного клуба определится в матче сборных Беларуси и России

Несмотря на заявленную цель центра в Раубичах: сформировать и обкатать будущую юношескую сборную страны, собрать всех сильнейших Андрею Ковалеву не удалось. Но тренер признается, что это, возможно, не так уж и плохо. Ведь многие его потенциальные подопечные выступают на более высоком уровне: Кристиан Хенкель и Роман Дюков уже привлекаются в МХЛовскую «Юность», Игорь Леоненко – в «Химик-2», Дмитрий Амброжейчик – в «Неман-2», Максим Вальков – в «Юниор».

Турнир на призы Президентского спортивного клуба – как раз возможность посмотреть их всех вместе.

К слову, именно эти ребята вытянули нашу команду в поединке со словаками. В частности, тройка Амброжейчик, Вальков, Варивончик организовала четыре шайбы в ворота соперника.

Дмитрий Амброжейчик, сборная Беларуси (U-17):

Мы друг с другом никогда не играли, а сейчас поставили. Я думаю, за тренировочную паузу мы нормально прижились, пообщались. Вот и получился результат, я думаю.

К слову, воспитанник гродненского хоккея – капитан сборной. Правда, как он им оказался, Дима не в курсе.

Дмитрий Амброжейчик, сборная Беларуси (U-17):

Тренер подошел ко мне и сказал, что я буду капитаном. Сказал, что если лидер, значит должен быть лидером и на площадке.

Кроме капитана героем матча стал новополочанин Игорь Леоненко, отличившийся дважды. Но, несмотря на итоговый счет (6:2 в пользу наших), матч получился непростым. Белорусы сломили сопротивление соперника лишь в заключительной трети.

Игорь Леоненко, сборная Беларуси (U-17):

В перерыве ребята поговорили между собой, пообщались, по-другому настроились. Совсем с другой игрой вышли на третий период. Другой настрой – другая игра.

Дмитрий Амброжейчик, сборная Беларуси (U-17):

Причина в том, что многие перегорели, ведь они еще не играли на международном уровне. Поэтому было тяжело. Но потом влились в этот темп, ритм и все было здорово.

Андрей Ковалев, главный тренер сборной Беларуси (U-17):

Счет хороший, но любой тренер всегда хочет, чтобы команда еще лучше играла.

Также в первый день турнира россияне не оставили камня на камне от обороны словенской команды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусы также взяли верх над словенской командой. И новый матч выявил новых героев в составе нашей дружины. Дважды отличился игрок «Раубичей-95» Александр Пастухов. И во втором поединке кряду оформил дубль Игорь Леоненко.

А сам поединок получился непростым. Белорусам пришлось отыгрываться, но вновь ударно проведя заключительный период, подопечные Андрея Ковалева сломили сопротивление соперников и выиграли – 5:2.

Александр Пастухов, сборная Беларуси (U-17):

Сначала не заладилась игра. После ребята настроились и одержали победу.

Чем два матча кардинально отличались, так это концовкой. Вместо того, чтобы мирно пожать друг другу руки и похлопать лучшим игрокам матча, соперники вступили в словесные перепалки, потом в драку, которая, несмотря на все усилия судейской бригады, немедленно переросла в массовую. И тут, надо признать, победа белорусов также была разгромной.

Что ж, 12 ноября важный матч против россиян, и подобная боевитость нашей команды не может не радовать.

Кристиан Хенкель, сборная Беларуси (U-17):

Думаю, счет был равный, все хотели победить. Были удаления, удары в спину. Так сложилось.

Россияне разгромили словаков (8:1). Таким образом, главный приз турнира будет разыгран 12 ноября в матче Беларусь – Россия.