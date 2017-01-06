ОАЭ – Балканы 9:5

Новости Беларуси. 6 января определятся финалисты ХІІІ Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Один из матчей уже состоялся.

С каким счетом сыграли сборные Балкан и Объединенных Арабских Эмиратов – узнаем прямо сейчас.

Сегодня решается судьба основных матчей. Несколько минут назад в «Чижовка-Арене» завершился поединок между командами ОАЭ и сборной Балкан. Хоккеисты из Персидского залива, разгромившие вчера швейцарцев, сегодня снова на высоте – 9:5. Одержали верх на балканской сборной, состоящей из игроков 8 государств. У них ни одной победы. В три часа на малой площадке «Чижовка-Арены» началась встреча российской команды и ледовой дружины Германии. На последний момент счет был 5:0, вели россияне. Обе команды пролетают, по всей видимости, мимо финала, так что встреча скорее имиджевая. Главная цель – победить соперника.

Зрителей приходит очень много. Для хоккейных болельщиков, гостей столицы и просто белорусов это настоящий праздник. Много интересных мыслей о турнире, балканские хоккеисты даже мыслит глубже, проводят исторические параллели, когда в Белград прилетал Александр Лукашенко, чтобы поддержать дружественный народ в непростое время.

Марко Сарац, нападающий хоккейной команды Балкан:

Турнир великолепный. Я всегда говорил, что это моя вторая родина. А специально после бомбежки, когда ваш Президент – единственный из президентов, который нас поддерживал, сербов – пришел к нам, чтобы оказать нам поддержку, помощь, в этот день не бомбили нас. Я это прекрасно помню. У меня жена была тогда беременная первым ребенком. Ему большое спасибо за это. Я всегда говорил, что в Минске я себя чувствовал, как в Белграде. Никакой разницы нет. Как дома.

Айез аль-Мехайрби, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Да, здесь очень холодно, но у нас также бывают морозы. Особенно когда идем в пустыню, мы берем теплые вещи. Мы знали, что будет холодно. Взяли с собой куртки и теплые вещи, поэтому мы себя комфортно чувствуем. У нас вечером остается время, мы выбираемся погулять в городе. Вчера ходили ужинать в ресторан.

Артем Каркоцкий, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Большой вклад белорусы вносят в развитие хоккея арабского, потому что Президент большое внимание уделяет. Они сюда с большим удовольствием приезжают. И как раз погода попалась, морозы, они радуются снегу. И большое удовольствие приносит турнир и приезд в Беларусь.