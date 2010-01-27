«Нью-Йорк» одержал сверхуверенную победу над «Миннесотой» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации

Среди пяти матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сыгранных накануне, наиболее захватывающим был поединок на «Американ Эйрлайнс Арена» в Далласе между местным «Маверикс» и гостями из «Милуоки Бакс».

Драматичную концовку этой встречи на протяжении трех четвертей мало что предвещало. Хозяева, пусть и неочевидно, но все-таки владели преимуществом, что перед заключительной 12-минуткой оформили в 6-очковый перевес — 83:77. Однако в последней четверти баскетболисты из «Милуоки Бакс» вернули на площадку интригу. И только хладнокровие лидера «Маверикс» Дирка Новицкого, набравшего в итоге 28 очков, позволило Далласу удержать уже ускользавшую, казалось победу, — 108 на 107.

Все результаты вчерашнего игрового дня сейчас перед Вами. Стоит отметить сверхуверенную победу Нью-Йорка над Миннесотой, а также очередной , 34-й в сезоне успех лидера Западной конференции Лос-Анджелес Лейкерс.