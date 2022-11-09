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«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем одержали седьмую победу подряд в НХЛ

09 ноября 2022 12:21
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В матче регулярного чемпионата НХЛ команда белорусского форварда Егора Шаранговича праздновала седьмую победу кряду. Домашнее противостояние «Нью-Джерси» – «Калгор» завершилось победой «дьяволов» со счетом 3:2.  

«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем одержали седьмую победу подряд в НХЛ-1

Эти цифры могли увеличиться в пользу хозяев, однако гол, забитый Шаранговичем в начале второго периода, не был защитан. Такое решение было принято рефери после видеопросмотра.  

«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем одержали седьмую победу подряд в НХЛ-4

В результате Шарангович провел на площадке 17 минут и 36 секунд и закончил встречу с показателем полезности «0». Отметим, «Девилз» сейчас занимает второе место в Восточной конференции заокеанского розыгрыша.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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