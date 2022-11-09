«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем одержали седьмую победу подряд в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ команда белорусского форварда Егора Шаранговича праздновала седьмую победу кряду. Домашнее противостояние «Нью-Джерси» – «Калгор» завершилось победой «дьяволов» со счетом 3:2.
В матче регулярного чемпионата НХЛ команда белорусского форварда Егора Шаранговича праздновала седьмую победу кряду. Домашнее противостояние «Нью-Джерси» – «Калгор» завершилось победой «дьяволов» со счетом 3:2.
Эти цифры могли увеличиться в пользу хозяев, однако гол, забитый Шаранговичем в начале второго периода, не был защитан. Такое решение было принято рефери после видеопросмотра.
В результате Шарангович провел на площадке 17 минут и 36 секунд и закончил встречу с показателем полезности «0». Отметим, «Девилз» сейчас занимает второе место в Восточной конференции заокеанского розыгрыша.