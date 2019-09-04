«Нужно было касаться датчиков, я дополнил воланами». Уникальные тренажёры для бадминтонистов сделали в Беларуси

В это сложно поверить, но именно бадминтон считается самым популярным некомандным видом спорта. По статистике, олимпийской дисциплиной увлекается каждый 50-ый человек. От уличного спортивный бадминтон отличается только тем, что проходит в закрытых помещениях. Кстати, буквально на днях в Минске прошел международный чемпионат, который собрал без малого 160 спортсменов со всей планеты. Жанна Атавина, исполнительный директор ОО «Белорусская федерация бадминтона»:

В этом году у нас максимальное количество заявилось. 158 участников, 35 стран мира, и из далеких точек приехали: таких, как США, Австралия, Шри-Ланка.

Большинство из этих спортсменов резали воздух в Минске с одной целью: набрать очки для мирового рейтинга. Чем он выше, тем больше шансов попасть на Олимпиаду в Токио. Стоит ли говорить, что баталии проходили в максимальном напряжении. Марсель Шорман, главный судья турнира (Нидерланды):

Это турнир третьего уровня в Европейской федерации. Конечно, все борются за квалификационные очки, но ажиотаж в пределах нормы. Как член Европейской федерации бадминтона, могу сказать, что в Беларуси мне понравились как площадка для соревнований, так и сама организация турнира.

Евгений Шилов, корреспондент:

Несмотря на то, что бадминтон достаточно подвижный спорт, он очень тихий. Зато здесь как нельзя лучше можно увидеть, что такое динамика. На матчах профессиональных спортсменов средняя скорость полета волана – 300 километров в час.

Пока первые ракетки покоряют мировые корты, наше подрастающее поколение каждый день оттачивает удары и подачи. Один из ведущих поставщиков перспективных спортсменов – зал Белорусской федерации бадминтона. Фишка этой площадки – специальные тренажеры. Кстати, многие из них – личная разработка тренера.

Владислав Ращупкин, директор спортивного сооружения ОО «Белорусская федерация бадминтона»:

На заднем фоне – канадский тренажер. Изначально было нужно касаться датчиков, я дополнил воланами для того, чтобы было более реальное ощущение к игре. Когда проходили II Европейские игры в Минске, приезжали многие тренеры. Фотографировали наши тренажеры, интересовались. Казалось бы, мы должны у россиян учиться, а на самом деле, они приезжали и учились у нас.

Несмотря на простые правила и минимальный инвентарь, бадминтон далеко не самый легкий спорт. Во время игры одинаково развиваются мышцы рук, ног, груди, пресса и спины. Плюс ко всему, это отличная кардиотерапия. Начинать же спортивную карьеру лучше с самого детства. Агата Кондратьева, бадминтонистка:

Мне было 11 лет, когда я пошла, и сейчас занимаюсь 2,5 года. Выезжаю часто за границу, есть турниры, которые проводятся в Беларуси. Я бы хотела добиться какого-то ранга в этом спорте и побольше, конечно, выезжать на рейтинговые турниры. В женском разряде мне очень нравится испанская бадминтонистка Каролина Марин, в мужском разряде я люблю Линь Дана и из Китая и Ли Чонг Вея.

Кстати, несмотря на юный возраст, белорусских ребят уже знают во всех соседних странах. Владислав Ращупкин:

Начинаем проходить различные международные турниры. К примеру, выиграли чемпионаты Латвии, съездили в Литву – практически весь пьедестал оказался наш. Сейчас для нас интересен украинский, польский и российский бадминтон.