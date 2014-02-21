Новый спорткомплекс появился у Академии управления при Президенте. Открытие посвятили победам белорусов в Сочи

Новости Беларуси. Слава чемпионам. Победам белорусов на Олимпиаде в Сочи посвятили открытие спорткомплекса Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Огромный бассейн, залы для игровых видов спорта, банный комплекс – для студентов созданы все условия.

В свободное от занятий время посещать спорткомплекс смогут все желающие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В здоровом теле – здоровый дух. Так вот, чтобы дух был здоров, необходимо, чтобы и тело было здоровым.

Максим Борд, проректор по общим вопросам Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Фактически за 10 месяцев нам удалось стены, которые стояли голые, оборудовать, укомплектовать. Достроить и поставить.