Новые победы белорусов в биатлоне

Людмила Ананько известна, прежде всего, своими достижениями в эстафетном квартете.

На этапах Кубка мира и чемпионатах планеты она обычно выступает под номером <3> в составе белорусской дружины. В личных гонках ее достижения гораздо скромнее. Может быть "серебром" на "пятнашке" воспитанница Новогрудской школы положит этому конец? Ответ на вопрос сможем дать уже в конце сезона, выстроив траекторию результатов. Пока же лишь констатируем: Ананько отлично провела свою первую гонку на Чемпионате Европы. С двумя незакрытыми тарелочками в стрельбе, она показала "второе" время дня, проиграв победительнице - украинке Оксане Яковлевой - семь секунд. Была близка к успеху и Надежда Скардино, ставшая 6-ой. В десятке сильнейших также Людмила Калинчик. Не задалась "пятнашка" только у Ольги Кудряшовой. Промахнувшись пять раз на трех огневых рубежах, она сошла с дистанции.

Не доехал до финиша и белорус Сергей Новиков. У него на это нашлась своя причина. Биатлонист попросту перепутал маршрут. Владимир Миклашевский закончил "двадцатку" на 19-ой позиции, заработав две дополнительные минуты за огрехи в стрельбе. Александр Сыман с пятью промахами - 38-ой. Сергей Дашкевич с двумя пришел 39-ым. "Бронза" у Алексея Коробейникова из Украины. "Серебро" и "золото" у представителей Норвегии - Ёдрема и Ёланта.



Стоит отметить, что уровень участников Чемпионата Европы очень разнится. К примеру, победителя - Ёланта - поклонники биатлона видели и прежде. Спортсмен неоднократно выступал на этапах Кубка мира. А вот о приехавших бразильцах не было слышно ровным счетом ничего. Потому и неудивительно, когда на финише они проигрывают лидеру 24 минуты. Это не просто много. Это целая пропасть в классе.