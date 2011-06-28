Новополоцкий «Нафтан» одержал первую победу в отсутствии своего главного тренера

Могилевский «Днепр» по-прежнему находится в критическом турнирном положении. «Пациент», конечно, не мертв, однако живым его можно назвать с большим трудом.

В выходные последовала «баранка» от новополоцкого «Нафтана» на родном для могилевчан «Спартаке». Матч против «нефтяников» хозяева, днепровцы, начинали довольно активно, и на третьей минуте встречи украинец Ярослав Сворак проверил на прочность стойку нафтановских ворот. Те оказались вполне себе крепкими. Этот эпизод Ярослав, наверняка, вспомнит после матча – украинец в этой встрече так и не забил.

А матч против новополочан стал для полюбившегося местным болельщикам 77-го номера последним в футболке «Днепра». Арендованный Сворак возвращается в «Карпаты» и порадовать могилевскую публику голами уже не сможет.

На 41-й минуте стартовой половины игры счет в поединке был открыт. Гости вышли вперед после точного удара нафтановца Валерия Жуковского, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, еще до перерыва хозяева восстановили равновесие. В компенсированное время первого тайма Игорь Зенькович привел цифры на табло к ничейной гармонии – 1:1.

Однако такая ситуация никого из соперников, судя по всему, не устраивала. «Нафтан» после двух поражений в чемпионате явно желал прервать неудачную серию и застолбить за собой третью строчку чемпионатной табели о рангах.

А о стремлениях «Днепра» что-либо говорить было бы излишне. Нынче цена каждого приобретенного могилевчанами очка возрастает многократно. Но не всегда желание играет определяющую роль. Особенно в футболе.

За пять минут до завершения основного времени новополочане получили право на угловой и здорово его разыграли. Результативную точку в этой комбинации поставил Виталий Березовский. И установил, тем самым, окончательный счет матча. «Нафтан» выиграл – 2:1.