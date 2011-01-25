Новое здание Национального олимпийского комитета откроется уже в этом году

Но дальше проекта дело не пошло. Успехи белорусских спортсменов на международных соревнованиях дали новый толчок появлению значимых спортивных объектов на карте города. Планы стали реальностью только после того, как Президентом страны в 2007 году был подписан указ «О строительстве в Минске здания штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Республики Беларусь».
Архитекторы подготовили новый проект. Теперь это будет целый комплекс. Рядом со штаб-квартирой НОКа вырастет четырехвездочная гостиница. Это будет ближайший отель к Минск-арене. Высота его составит 10 этажей. Третий объект строительства — 15-этажное офисное здание. Так перед специалистами возникла сложная задача: сохранить архитектурную значимость штаб-квартиры в соседстве впечатляющих высоток, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Керутис Казио, главный архитектор проекта:
Мы сделали так: гостиницу и офисный центр сделали локально, одним большим объемом. А здание штаб-квартиры уже в соответствии с концепцией раскрыли на все пространство.
Остался последний штрих - это монтирование стеклянного купола, на котором крепится центральная часть строения. Этот купол, похожий на земной шар, станет символом объединения людей ради общей цели. Сегодня он почти достроен, следующий этап — отделочный.
Керутис Казио, главный архитектор проекта:
Мы стеклим здание, но стеклим его не чисто зеркальными стеклами, а цветными. Чтобы часть природы могла отражаться и реализовываться в самих фасадах здания. И дать мозаичную пестроту. Чтобы не было сплошняком промышленного стекла.
Полюбоваться живописными пейзажами посетители смогут в панорамных лифтах — они так же запланированы архитекторами.
Александр Гайда, главный инженер проекта:
Рестораны, кафе, бары — это все общего пользования. Это не только для гостиницы, но и для города. Автостоянки, машино-места, все предусмотрено. Большой подземный гараж, торговые помещения. Это все расположится в вставочке между штаб-квартирой и гостиницей.
Увидеть новый шедевр городской архитектуры горожане смогут уже в этом году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».