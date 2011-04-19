Новичок Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу «Гомель» одержал очередную победу и возглавил турнирную таблицу

Итоговый результат пятничного противостояния футбольного клуба «Гомель» и брестского «Динамо» вполне вписался в канву четвертого тура, вышитую преимущественно нитями сенсационных побед команд, заранее отнесенных к аутсайдерам национального первенства над соперниками, вроде как, превосходящими в классе.

Разумеется, вернувшийся в элиту «Гомель» списывать со счетов в борьбе за самые высокие места никто не собирался. Тем более, что своими весьма громкими по белорусским меркам межсезонными кадровыми приобретениями, а, главное, результатами первых трех туров, команда Олега Кубарева явственно намекнула на то, что барахтаться в подвале турнирной таблицы, а уже тем более биться за выживание клуб не собирается.

Накануне игрового дня гомельчане имели на счету пять очков, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». Больше было только у солигорского «Шахтера». Ровно таким же чемпионатным активом могли похвастать и брестчане. Однако, несмотря на теоретическое равенство между оппонентами, регалиями фаворитов встречи все равно хотелось наградить «Динамо». Тем удивительнее выглядело едва ли не тотальное превосходство гомельчан на поле по ходу первой половины игры.

Динамовский вратарь Андрей Климович без напряженной работы не оставался. В частности, на 43-й минуте ему довелось испольнить неприятную для каждого кипера процеру и достать мяч из сетки собственных ворот. Зрячий навес Игоря Стасевича в штрафную гостей нашел рослового Зуева, и тот из центра вратарской не промахнулся – 1:0. На перерыв гомельчане отправились в хорошем расположении духа.

В раздевалке настроение динамовцев, наверняка, было иным. Брестчанам было что обсудить со своим главкомом Юрием Пунтусом. Антрактные наставления рулевого немного взбодрили гостей. Во втором тайме игра у футболистов из города над Бугом пошла живее. Правда, отнюдь не острее.

Хозяева же оборотов не сбавили и за свою старательность в атаке получили вознаграждание в виде гола на 70-й минуте. Игорь Стасевич выверенной передачей вывел один на один с вратарем Дмитрия Платонова. И форвард «зелено-белых» четким ударом увеличил перевес своего клуба.

2:0 – такой расклад сил целиком и полностью устроил хозяев и, похоже, гостей, так как в дальнейшем активных попыток изменить счет на табло они предприняли немного.

«Гомель», таким образом, отпраздновал неожиданную, но на 100% заслуженную победу. И на зло всем недоброжелателям возглавил турнирную таблицу, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». Красоваться на вершине подопечным Олега Кубарева не привыкать. По ходу минувшего сезона в Первой лиге они, наваерняка, вошли во вкус. Кто знает, может, гомельчанам удасться сохранить приятную традицию и в Высшей лиге.