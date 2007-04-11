На одно представительство Национального олимпийского комитета в Беларуси стало больше.

11 апреля НОК гостеприимно распахнул свои двери в Бобруйске. Апрель 2002 года. Именно тогда в Национальном олимпийском комитете Беларуси появилось письмо с просьбой создать свое представительство в Бобруйске. Долгое время шли всевозможные согласования и подготовка необходимых документов. Однако это вовсе не значит, что проблемы местных олимпийцев оставались без внимания. Их решало Могилевское областное представительство. На этот раз все формальности и юридические тонкости были улажены и новообразованная структура начала функционировать.

Почему же Бобруйск решил отделиться от Могилевского представительства и создать свое собственное? Ответ прост. Во-первых, здесь отлично развита материально-техническая база. В городе есть прекрасный стадион и бассейн, в котором проводит учебно-тренировочные сборы наша команда по плаванию. Кроме того, планируется строительство отдельного дома для олимпийцев, а из местного Уора вышли такие знаменитые спортсмены, как Ринейский, Олещук, Борисик и многие другие. Да и вообще, Бобруйск поставляет в национальные сборные больше кадров, чем вся Могилевская область.

Если же коснуться ближайших планов новообразованной структуры, то раскрывать их не стали. Сказали только, что их вначале нужно осуществить, а лишь затем говорить. Напоследок же генеральный директор Нока Ярослав Барично вручил Дмитрию Бонохову олимпийский флаг. Как говорится, большому кораблю - большое плавание.