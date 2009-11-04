Николай Валуев нокаутировал спарринг-партнера, изображавшего Дэвида Хэя

Чемпион мира по боксу по версии WBA в супертяжелом весе вместе со своим тренером Александром Зиминым накануне прилетел в Нюрнберг, где ему предстоит отстаивать свой титул в поединке с британцем Дэвидом Хэем.

В ходе подготовки к титульному поединку, который состоится 7 ноября в Нюрнберге, российский тяжеловес нокаутировал одного из своих спарринг-партнеров.



– Коля сейчас проводит полноценные 12-раундовые спарринги, – отметил менеджер Валуева Борис Димитров. – Отрабатывает весь бой полностью, а партнеры сменяют друг друга на ринге. Правда, одного из них Коля однажды нечаянно нокаутировал.



Несмотря на нокаут, пострадавший боксер остался в строю. По словам Димитрова, по манере бокса и весовым характеристикам (от 92 до 100 кг) все трое нынешних спарринг-партнеров Валуева схожи с Хэем. Во всяком случае, Николай и его тренер Александр Зимин остались довольны их работой, сообщает newsru.com со ссылкой на «Спорт-Экспресс».