Николай Валуев нокаутировал спарринг-партнера, изображавшего Дэвида Хэя

В ходе подготовки к титульному поединку, который состоится 7 ноября в Нюрнберге, российский тяжеловес нокаутировал одного из своих спарринг-партнеров.
– Коля сейчас проводит полноценные 12-раундовые спарринги, – отметил менеджер Валуева Борис Димитров. – Отрабатывает весь бой полностью, а партнеры сменяют друг друга на ринге. Правда, одного из них Коля однажды нечаянно нокаутировал.
Несмотря на нокаут, пострадавший боксер остался в строю. По словам Димитрова, по манере бокса и весовым характеристикам (от 92 до 100 кг) все трое нынешних спарринг-партнеров Валуева схожи с Хэем. Во всяком случае, Николай и его тренер Александр Зимин остались довольны их работой, сообщает newsru.com со ссылкой на «Спорт-Экспресс».