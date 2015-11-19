Николай Поздняк: Сравнивая подготовку тренеров в Европе и у нас, мы во многом проигрываем

Новости Беларуси. Количество медалей, завоеванных на различных соревнованиях, зависит не только от подготовки спортсменов, но и от компетентности тренера.

Любой специалист, независимо от ранга и статуса, всегда должен поддерживать себя в форме и отслеживать последние тенденции в своем виде. Поэтому подготовка высококачественных специалистов – один из самых важных векторов развития спорта.

Николай Поздняк, директор Высшей школы тренеров Республики Беларусь:

Сравнивая подготовку тренеров в Европе и у нас, мы во многом проигрываем. Надо констатировать это. Мы только-только налаживаем систему повышения квалификации и обучения тренеров высокой квалификации, которые бы были конкурентоспособны в Европы и в мире, на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Во многих других странах система подготовки повышения квалификации уже поставлена на твердую государственную основу. Мы сделали первые эффективные шаги в этом.

В Высшей школе тренеров собраны как молодые специалисты, так и их более опытные коллеги по цеху, поэтому у учащихся есть возможность не только слушать лекции, но и обмениваться живым опытом друг с другом. Помимо штатных преподавателей проводить мастер-классы приезжают и гости из-за рубежа. Все это позволяет тренерам осваивать новые методики и повышать собственный профессиональный уровень, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артем Шакура, преподаватель:

Сюда приходят люди, которые хотят в первую очередь пообщаться между собой, узнать что-то новое друг у друга. Потому что регионы страны находятся далеко друг от друга. Также они приезжают сюда за новыми знания в области гребли и вообще спорте.