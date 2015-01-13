Ника Шитковская, вице-чемпионка Беларуси по теннису: Мне бы хотелось стоять в топ-100 мира

Ника Шитковская, победительница первенства Беларуси по теннису среди девушек до 16 лет, вице-чемпионка Беларуси:

Папа мой Сергей Шитковский. Он известный белорусский хоккеист. У нас в семье заложено: спорт – это жизнь. Моя мама тоже занималась – гандболом. Есть младший брат, который тоже хочет играть в хоккей. Я в детстве тоже занималась абсолютно разными видами спорта. Но сейчас все-таки я знаю, что теннис – это вся моя жизнь.

Я пошла в теннис в 6 лет. Мне сразу очень все быстро давалось, мне быстро это понравилось. Я просто полюбила это сразу, как пошла, даже с первой тренировки. Я уже поняла, что это будет моя жизнь.

Я понимаю: если я чего-то хочу добиться, мне надо жертвовать всем. Я готова на эти жертвы, потому что я хочу быть первой везде и всегда. Для меня это не проблема. Я могу не сходить погулять, я лучше пойду потренируюсь, получу больше удовольствия.

Я ставлю для себя цели. В этом году я хочу поехать на US Open, как наша Вера Лапко, которая стала второй в паре. Я каждый день встаю и знаю, что мне надо сделать, чтобы достичь своей цели.

Скорее всего, взяла бы подачу от Серены Вильямс, потому что она очень мощная, довольно стабильная. Я бы взяла какую-то часть игры от Каролин Возняцки, которая в прошлом году очень хорошо провела сезон. И от Виктории Азаренко, которая может играть как в спокойный теннис, защитный, так и атаковать.

Нравится слушать музыку, я почти постоянно с музыкой, потому что она меня мотивирует, иногда расслабляюсь с ней. Люблю ходить в кино, правда, не всегда получается. Но стараюсь ходить.

Мне бы хотелось стоять в топ-100 мира. Это, конечно, будет тяжело, но я буду стараться сделать все, чтобы этого достичь.