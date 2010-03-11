Прямой эфир

НХЛ: «Вашингтон» с «Каролиной»доигрались до овертайма

11 марта 2010 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Кэпиталз» более уверенно провели первый период.

Счет открыл россиянин Александр Семин, удвоил перевес Майк Грин с передачи еще одного российского форварда Александра Овечкина. Но в дальнейшем «Ураганы» сумели отыграться. Постарались финны – Туомо Рууту и Олли Йокинен. В овертайме же все решил чешский нападающий «Вашингтона» Томаш Флейшман — 4:3.

Также с победой поздравляли «Баффало», «Финикс», «Нью-Джерси» и «Чикаго».

Баффало – Даллас 5:3
Финикс – Ванкувер 4:3 (бул.)
Нью-Джерси – Рейнджерс 6:3
Чикаго – Лос-Анджелес 3:2 (от)
Вашингтон – Каролина 4:3 (от)

Другие новости рубрики

Все новости
11 марта 2010 12:41

Теннисистка Ольга Говорцова вышла во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе

11 марта 2010 12:40

Стартовавший накануне плей-офф КХЛ сразу порадовал серией неожиданных результатов

11 марта 2010 12:39

«Манчестер Юнайтед» и «Лион» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу