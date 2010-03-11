НХЛ: «Вашингтон» с «Каролиной»доигрались до овертайма

«Кэпиталз» более уверенно провели первый период.

Счет открыл россиянин Александр Семин, удвоил перевес Майк Грин с передачи еще одного российского форварда Александра Овечкина. Но в дальнейшем «Ураганы» сумели отыграться. Постарались финны – Туомо Рууту и Олли Йокинен. В овертайме же все решил чешский нападающий «Вашингтона» Томаш Флейшман — 4:3.

Также с победой поздравляли «Баффало», «Финикс», «Нью-Джерси» и «Чикаго».

Баффало – Даллас 5:3

Финикс – Ванкувер 4:3 (бул.)

Нью-Джерси – Рейнджерс 6:3

Чикаго – Лос-Анджелес 3:2 (от)

Вашингтон – Каролина 4:3 (от)