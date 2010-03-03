НХЛ: под горячую руку «Рейнджерс», не слишком удачно выступающего в нынешнем сезоне, попала Оттава

«Сенаторс» открыли счёт в матче, не прошло и четырех минут, как поздравления партнёров принимал Милан Михалек.

Однако, шайба чеха в итоге так и осталась единственной, заброшенной канадской дружиной.

А вот нью-йоркцы во втором периоде разбушевались не на шутку. Райан Кэллахэн в самом начале трети восстановил паритет. А в концовке периода рейнджеры в течение двух минут трижды заставили капитулировать Брайана Эллиота. Отличались всё тот же Кэллахэн, который в итоге был признан первой звездой матча, а также Брендон Дубински и Шон Эйвери.

Третья 20-минутка выдалась безрезультативной, так что счёт 4:1 в пользу Рейнджерс и стал окончательным.

С тем же счётом Монреаль братьев Костицыных переиграл Бостон. Белорусы ничем примечательным не отличились. А вот Торонто, цвета которого защищает ныне травмированный Михаил Грабовский, крупно уступило Каролине.