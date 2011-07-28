Несмотря на вылет из Лиги Европы, ФК «Минск» в дебютном для себя евротурнире показал весьма достойную игру

Для футбольного клуба «Минск» непреодолимым барьером в третий квалификационный раунд стал турецкий «Газиантепспор». После еще памятной ничейной минской зарубы в ответном матче в краю янычар подопечные Виталия Тараканова все-таки уступили еврокубковую дорожку своим соперникам.

Впрочем, укорять «горожан» за поражение вряд ли стоит – соперник столичной команде достался очень серьезный. Наш чемпионат страны по сравнению с турецким, как говорится, пожиже будет. Соперник «Минска» в минувшем сезоне, напомним, занял в своем первенстве четвертое место, в двух очках остановившись от пьедестала.

Уже в стартовой половине минчане попали под мощный турецкий пресс. И не столько игровой, сколько психологический. Болельщики «Газиантепспора» заполнили трибуны до отказа и, не щадя своих глоток, фанатично поддерживали своих футболистов. И те довольно скоро отблагодарили своих поклонников.

На исходе получаса игры Эмре Гюнгер открыл счет в матче после розыгрыша углового, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Что делали минчане в этой ситуации – для всех нас так и останется загадкой.

Однако счет 0:1 для «горожан» фактически ничего не изменил. Подопечным Виталия Тараканова в любом случае необходимо было забивать. И они это сделали.

После перерыва «Минск» заиграл более уверенно и настырно, следствием чего стал вполне логичный в исполнении Николая Зенько. Ассистентом при этом взятии ворот стал капитан минчан Андрей Разин. Ничья – 1:1.

Буквально тут же Денис Сащеко имел хорошую возможность вывести белорусов вперед, однако пробил самую малость выше рамки.

А вот бразильский легионер хозяев поля Вагнер Дос Сантос, успевший поиграть за московский «Локомотив», а ныне защищающий цвета «Газиантепспора», был точен. На 73-й минуте счет стал 2:1 в пользу хозяев.

Такой цифровой расклад сил также не был для минчан безысходным. Любое последующее взятие турецких ворот сделало бы подопечных Виталия Тараканова фаворитами противостояния. Но, к сожалению, произошло обратное.

За 10 минут до окончания встречи Эвелин Попов фактически развеял надежды минчан на благополучный исход двухматчевой дуэли, забив в ворота Артура Лесько третий мяч.

А в самой концовке встречи в ворота уже осознавших безысходность борьбы белорусских футболистов был забит еще один гол. От Олджана Адына.

«Минск», в итоге, уступил турецкому «Газиантепспору» – 1:4. Но, при этом, продемонстрировал, что играть на равных с куда более сильными соперниками можно и даже нужно. А то, что поражение «горожан» стало крупным, скорее, стечение обстоятельств. Своим дебютом на евроарене «Минск» уж точно не оставил безнадежного впечатление, несмотря на суммарное поражение со счетом 2:5.