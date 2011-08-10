Несмотря на все трудности, ФК «Днепр» вышел на матч с «Шахтером», но минимально уступил

Поединок между могилевским «Днепром» и солигорским «Шахтером» вполне мог и не состоятся. Могилевчане собирались байкотировать 20-й тур из-за несвоевременных выплат честно заработанных денег. Но после долгих раздумий, позабыв все обиды и несправедливости, подопечные Андрея Скоробогатько все-таки вышли в пятницу на газон могилевского «Спартака».

Вот только пользы от героического самопожертвования днепровцев в матче против «горняков», напомним, главного чемпионатного преследователя борисовского БАТЭ, получилось маловато. «Шахтер» после обидной еврокубковой неудачи продолжает доказывать и, в первую очередь, скорее всего, самому себе, что вылет из Лиги Европы – не более чем досадная случайность.

Первая половина поединка, несмотря на игровое преимущество подопечных Владимира Журавля, завершилась теми же стартовыми нулями, что и началась. А вот после антракта собравшейся на «Спартаке» аудитории не пришлось долго ждать взятия ворот.

Если Павел Ситко на 51-й минуте спасовал перед вратарем хозяев Борисом Панкратовым, то вот Дмитрий Комаровский, спустя пару оборотов секундной стрелки, хладнокровно вывел «Шахтер» вперед. 1:0 – в пользу гостей. К слову, форвард «горняков», тем самым, отличился уже в третьем чемпионатном туре подряд.

До финального свистка оставалось еще более получаса. И «Шахтер», вдохновленный успехом, неоднократно имел хорошие возможности увеличить свой перевес. Однако кипер могилевчан Борис Панкратов неизменно выручал свою команду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Не сказать, чтобы совсем уж легкой в эти минуты была жизнь и у стража солигорских ворот Юрия Цыгалко. Вот только излишняя скромность, с которой днепровцы атаковали его владения, не позволила хозяевам изменить цифры на табло.

В итоге, свисток главного арбитра минчанина Щербакова зафиксировал закономерную, целиком и полностью заслуженную выездную победу «Шахтера» – 1:0.