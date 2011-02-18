Несмотря на лютые морозы, ФК «Витебск» продолжает в Минске подготовку к чемпионату Беларуси

Футболисты «Витебска» на минувшей неделе посетили столицу, где провели спарринг с потерявшим элитный статус минским «Партизаном».

Надо сказать, погода в день матча выдалась не самой футбольной: крепкий мороз и сильный непрекращающийся ветер. Однако если подобные происки небесной канцелярии и могли стать сюрпризом, то только не для опытного наставника северян.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Витебск»:

Зима есть зима. Оттепель может быть только подарком в день игры.

Начал встречи осталось за витеблянами, однако воплотить в голы свое преимущество они не смогли. Более того, к середине первого тайма «Партизан» сумел отодвинуть игру от своих ворот. Этому, наверняка, поспособствовали преданные болельщики минчан, яростно поддерживавшие своих любимцев даже в таком рядовом спарринге. Для полной идиллии фанатам столичного клуба осталось только адаптировать к своим речевкам новое имя команды.

Проведенные в перерыве замены игровой стройности соперникам не добавили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Напротив, появилось больше сумбура и несогласованности. Странного в этом ничего нет. Многие футболисты лишь с недавнего времени знакомы. Что тут говорить об игровых взаимодействиях.

Несмотря на это под занавес матча представители элиты забили победный мяч. Отличился Артем Покулин.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Витебск»:

Пока еще рано быть довольным. Работы еще не початый край. Пока мы на больших полях не начнем тренироваться, сдвигов ждать тяжело. По залам бегаем, поэтому такие сумбурные игры и идут у нас.

Тренироваться в таких условиях «Витебску» осталось недолго. И дело тут не в том, что наступление весны не за горами. Как говорится, если тепло не идет к нам, тогда мы идем ему навстречу. А в отношении футболистов из культурной Минска, правильно будет сказать – летим.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Витебск»:

16 улетаем на побережье Турции, в Анталию. Там уже будем шлифовать основной состав.

В составе витеблян на турецкий берег отправится защитник Павел Гречишко, последним клубом которого был представитель второго чешского дивизиона «Мост». А вот Сергей Кузнецов из брестского «Динамо» и украинец Александр Круцкевич тренерскому штабу северян не приглянулись, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, Сергей Боровский вскоре определится с выездным составом. По словам главкома он сформирован процентов на 70.