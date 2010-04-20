Несколько игр подряд «Шахтер» не в силах удержать до финального свистка свое минимальное преимущество в очках

Похоже, одной из верных примет нынешней футбольно-чемпионатной весны становится тот факт, что солигорский «Шахтёр» никак пока не может научиться удерживать до финального свистка минимальное победное преимущество в матчах с соперниками разного калибра и потенциала.

Напомню, лишь в поединке с беспросветным аутсайдером первенства, минским «Партизаном», команде Эдуарда Малофеева удалось, забив уже на 9-ой минуте, сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В стартовом туре, напомним, горняки вели в счёте в гостях у брестского «Динамо» до 45-ой минуты. В матче против жодинцев упустили победу за 9 минут до конца встречи. Ну а в противостоянии 4-го тура с «Витебском» всё получилось ещё более обидно.

Хотя, если бы неискушённый зритель принялся делать выводы о раскладе сил на поле по прошествии стартовых минут, ему и в голову не пришло бы, что «Шахтёр» вообще может забить в этом матче. Хозяева за 10-минутный отрезок с трудом дважды добрались до чужой штрафной, при этом ничего путного изобразить на острие атаки так и не смогли.

Витебчане также не частили опасными наскоками на ворота Эдуардаса Курскиса. И всё же,обширное планомерное давление гостей серьёзно нервировало солигорского кипера. Настолько, что выбивая от ворот в безобиднейшей ситуации, он отправлял мяч в аут.

Откровенно скучавшая солигорская публика в ходе первого тайма неоднократно бросала в поле тревожный клич: «Шахтёр», ты где?!» На призыв болельщиков пару раз откликнулся Дмитрий Комаровский, однако непослушный мяч после его ударов летел мимо рамки.

В качестве завершителя горняцких атак выступал и Сергей Баланович, но прицел полузащитника в этом матче, похоже, был сбит окончательно и бесповоротно. «Витебск» до перерыва, в общем-то, тоже пригрозил сопернику лишь парочкой опасных стандартов, а большее, видимо, решил приберечь на вторую половину игры.

Правда, продемонстрировать весь свой атакующий потенциал северянам после антракта горняки уже не позволили. Преимущество практически всецело перешло к хозяевам. Вот только в действительно опасные моменты оно переросло всего пару раз, но уже это явственно намекало на то, что гол, похоже, назревает.

Соответствующие плоды давление солигорчан на ворота Дмитрия Гущенко принесло на 77-ой минуте. Отбивая одну из горняцких атак, витебская оборона позволила себе непозволительную роскошь: Виталий Панасюк сыграл рукой в пределах штрафной. Арбитр Юрий Фомин за это раздал всем сестрам по серьгам: защитнику – жёлтую карточку; Ивану Денисевичу – возможность для точного удара с 11-метровой отметки. Солигорский хавбек свою миссию выполнил хладнокровно и «Шахтёр» вышел вперёд.

Нетрудно посчитать, что до победного исхода поединка горнякам оставалось продержаться всего ничего. Солигорчане, вероятно, уже мысленно потирали руки, а болельщики готовились восторженно скандировать «Шахтёр» после финального свистка, но не тут то было.

Уже в добавленное время навесную передачу с фланга витебчанина Романа Сорокина точным ударом со второго этажа завершил его партнёр по команде Руслан Усов – 1:1. Зрители, не скрывая досады и разочарования, мгновенно потянулись к выходу.

Тренерский штаб «Витебска» принялся спешно проводить замены. Ничейный исход в матче целиком и полностью устроил главкома гостей, тем более, что такой результат позволил северянам сохранить лидирующие позиции в турнирной таблице.

Юрий Коноплёв, гл. тренер ФК «Витебк»:

Скрывать не буду, конечно, рады ничьей. Тем более, что проигрывали, а команда проявила характер, не опустила руки и сравняла счет. Игра была 50% на 50%, поэтому проиграть было бы обидно.

Эдуард Малофеев, гл. тренер ФК «Шазтер»:

Обидно проигрывать в борьбе, такого не должно быть. Мне очень обидно, так нельзя.