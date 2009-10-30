Нервный срыв обойдется Александру Глебу в 30 тысяч евро

Именно на такую сумму будет оштрафован выступающий за немецкий «Штутгарт» капитан сборной Беларуси за нападение на врача своей команды Хайко Штригеля.

27 октября в матче 1/8 финала Кубка Германии, в котором дружина Александра Глеба уступила в гостях клубу второго дивизиона «Гройтер Фюрт» – 0:1, белорус вышел на замену на 59 минуте, но помочь спасти игру своей команде, которая к тому времени уже проигрывала, не смог.

После матча Александру Глебу предстояло пройти допинг-контроль, причем по уставу Немецкого футбольного союза игрок обязан направиться в помещение для сдачи анализов непосредственно с поля, а сопровождать футболиста должен доктор команды. Глеб же решил зайти сначала в раздевалку, чтобы снять бутсы. И когда клубный врач попытался ему объяснить правила процедуры допинг-контроля, разочарованный поражением футболист грубо оттолкнул Хайко Штригеля. Вспыхнуть потасовке помешал находившийся рядом игрок «Штутгарта» Людовик Маньин, после чего белорусский полузащитник все же отправился на допинг-контроль.

Когда эмоции улеглись, Александр Глеб признал свою неправоту и публично извинился за недостойное поведение, объяснив нервный срыв сильным огорчением из-за поражения команды и недовольством своей игрой. Доктор команды заявил, что не держит зла на футболиста, который принес свои извинения. Они, впрочем, не освободили Глеба от внушительного денежного штрафа, сообщает БЕЛТА.