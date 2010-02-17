Неофициальный медальный зачет на Олимпиаде в Ванкувере возглавили спортсмены Германии

У них 9 медалей, 3 из которых — золотые.

Накануне весомый вклад в копилку немецкой сборной сделали биатлонистка Магдалена Нойнер и саночница Татьяна Хюфнер. В суммарном списке трофеев вслед за немцами расположились американцы и французы. Всего же «драгметалл» добыли атлеты 20 стран, но Беларуси пока в их числе нет.

Более чем скромно выступает на Олимпиаде российская команда. Пока в активе наших соседей одна бронза. Большие надежды возлагают россияне на мужское одиночное катание. После короткой программы в турнире фигуристов лидирует олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко. Менее балла ему уступают американец Эван Лайсачек и японец Дайсукэ Такахаши.