Немецкий физик вычислил будущего чемпиона мира по футболу

Профессор физики университета Дортмунда разработал формулу, с помощью которой вычислил победителя чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР.

Как сообщает AFP, по расчетам Метина Толана, победу на первенстве планеты одержит сборная Германии. В основу формулы заложены результаты национальной немецкой команды на предыдущих чемпионатах мира по футболу.

Так, физик вычислил, что средний результат, который немецкая сборная показывала на мировых первенствах – это место между третьим и четвертым (3,7). При этом Германия выиграла три ЧМ – в 1954, 1974 и 1990 годах. Таким образом, немцы становятся чемпионами через каждые четыре-пять чемпионатов.

– В последний раз Германия выигрывала Кубок мира в 1990 году, то есть предстоящий ЧМ в ЮАР станет с тех пор уже пятым, а это значит, что победить нас в этом году будет просто невозможно. Вы уже сейчас можете поставить шампанское охлаждаться, – заявил немецкий физик.

Напомним, чемпионат мира в ЮАР стартует 11 июня и продлится до 11 июля 2010 года. Сборная Германии будет выступать в группе «D», где соперниками немцев станут футболисты из Ганы, Сербии и Австралии.