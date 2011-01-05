Немецкие участники Рождественского хоккейного турнира ознакомились с достопримечательностями Минска и отведали блюда белорусской кухни

Каким бы не оказался итоговый счет игры, немецкие хоккеисты уже точно увезут на родину положительные эмоции. Пятого января перед игрой спортсмены ознакомились с достопримечательностями столицы, отведали блюда национальной кухни и посетили магазины.

Увидеть страну, где в игру для настоящих мужчин играет сам Президент, для поклонников хоккея – мечта №1. Свое знакомство с Беларусью Дэвид Ялинек начал с кухни. Знаменитые драники в предпочтениях одержали решающую победу.

Дальше – по автобусам изучать город. В сборной Германии – люди спорта, бизнесмены и даже депутаты парламента.

Эдуард Бшайд в турнире принимает участие четвертый раз. Это при том, что недавно ему исполнилось 78.

Посещение Минска и уж тем более участие в Рождественском турнире – это хорошая традиция. И уверенность в том, что ты еще не на скамейке запасных.

Эдуард Бшайд, нападающий сборной Германии:

Каждый раз приезжаю и вижу, город меняется, много строится. И, конечно, ледовые арены, хоккей, организация на высоком уровне. Беларусь готова принять Чемпионат 2014 года.

Путешествие по проспекту, знаменитый алмаз, Остров слез и площадь Независимости, костел имени святых Сымона и Алены. Впечатлений очень много. Даже уборка снега вызвала бурю эмоций.

Экхард Шиндлер, главный менеджер сборной Германии:

У нас тоже много снега, но меня поразило то, что у вас подготовлены люди, и они активно убирают снег. У вас со снегом проблем нет.

Маркус Ёхер, нападающий сборной Германии:

У вас большое внимание уделяют истории. Это очень важно для будущих поколений.

Константин Бертет, вратарь сборной Германии:

Минск – очень красивый город, город возможностей. Впечатляет все, что связано со спортом, хоккеем. В Германии такого нет. А еще у вас очень красивые девушки.

Прогулялись и по торговому центру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, купить подарки не успели. Но еще есть время. Да и с выбором уже определились.

Экхард Шиндлер, главный менеджер сборной Германии:

Я обязательно куплю с собой одежду и обувь белорусского производства.

Вечером у команды очередная встреча на льду. Но игроки заявляют, что главное не победа, а участия и впечатления, которые увезут с собой на родину.