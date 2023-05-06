«Неман» обыграл брестское «Динамо» – итоги игрового дня 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В Бресте местное «Динамо» уступило гродненскому «Неману» со счетом 1:3. БАТЭ разгромил «Белшину» – 3:0. Футбольный клуб «Минск» сыграл вничью 2:2 с «Гомелем». Программа 7-го тура завершится 7 мая. В центральном поединке лидер чемпионата, минское «Динамо» примет на своем поле чемпиона страны, солигорский «Шахтер». Также в воскресенье состоится еще один матч – «Сморгонь» сыграет с «Нафтаном».