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«Неман» обыграл брестское «Динамо» – итоги игрового дня 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу

06 мая 2023 18:53
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Сегодня, 6 мая, тремя матчами продолжился 7-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Неман» обыграл брестское «Динамо» – итоги игрового дня 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу-1

В Бресте местное «Динамо» уступило гродненскому «Неману» со счетом 1:3. БАТЭ разгромил «Белшину» – 3:0. Футбольный клуб «Минск» сыграл вничью 2:2 с «Гомелем». Программа 7-го тура завершится 7 мая. В центральном поединке лидер чемпионата, минское «Динамо» примет на своем поле чемпиона страны, солигорский «Шахтер». Также в воскресенье состоится еще один матч – «Сморгонь» сыграет с «Нафтаном».  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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