«Неман» и «Динамо-Брест»: скупая ничья при живом и увлекательном содержании

Хронологически завершала программу 5-го чемпионатного тура встреча на западных рубежах нашей Беларуси: гродненский «Неман» принимал принципиального соперника – брестское «Динамо».

Необычайно позднее для белорусского чемпионата начало матча (стартовый свисток главный арбитр встречи Никита Пыреев дал в 19:30), не стало преградой для 2000 преданных поклонников, пришедших в субботу на главную городскую арену.

Впрочем, почему нет: что может быть приятнее удовольствия погожим весенним вечером лицезреть игру своих любимцев? Тем более, если игра эта радует глаз, хотя забивать голы у «Немана» и не получается.

Отчётное противостояние было как раз из этой серии. Что, наверняка, подтвердит каждый, кто стал свидетелем сего события благодаря телетрансляции. По этой причине не станем останавливаться подробно на всех перипетиях западного дерби.

Лишь констатируем: принципиальнейшая дуэль выдалась на славу. Соперники не стеснялись массово выбираться в атакующие рейды и уж тем более не тушевались, когда дело доходило до завершающих ударов.

Потрудиться в поте лица в итоге пришлось и Александру Плотникову: страж брестских ворот неоднократно спасал своих после опасных ударов Тарабанова, Захарова, Володенкова.

Нескучно было и Роману Астапенко: неманский кипер в нескольких эпизодах не без труда ликвидировал угрозу после ударов динамовского атакующего дуэта Мозолевский – Василюк. Впрочем, Роман Василюк, по большому счёту, скорее, сам лишал себя удовольствия отпраздновать голевой успех. Лидер брестских атак чрезмерно грешил неточностью, особенно в концовке встречи, когда упустил пару стопроцентных возможностей вывести «Динамо» вперёд.

Одним словом, невезение, сопровождавшее игроков атакующих линий, помноженное на уверенные, слаженные действия защитников обеих команд, выдали в итоге скупую нулевую ничью. Которая никак не отражает живого и увлекательного содержания игры.

Впрочем, от матча с участием гродненского Немана ожидать результативного исхода было бы, пожалуй, бесшабашной смелостью. После пяти туров команда Олега Радушко имеет феноменальную разницу забитых и пропущенных мячей – 0:1. Надёжности защитных построений «Немана» можно только позавидовать. А вот линия атаки для гродненцев - по-прежнему проблемное звено.