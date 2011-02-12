Некогда заклятые враги ХК «Юность» и ХК «Динамо» (Минск) проводят совместные тренировки

С тех пор, как «Динамо» было заявлено в Континентальную Лигу, между двумя минским клубами разгорелась, своего рода, холодная война, замешанная на ревности к успехам друг друга и неудовлетворенных амбициях. То и дело возникали разговоры о матче, который должен был расставить все точки над «и» в вопросе «Кто здесь самый главный – «Динамо» или, все таки, «Юность»?»

Даже договор о сотрудничестве, подписанный клубами в этом сезоне, фитилек конкуренции окончательно не притушил. Но время лечит, расставляет на свои места и меняет приоритеты.

Международная пауза у «Динамо» и травмы у «Юности» выкосили по полсостава, так что на этой неделе некогда непримиримым соперникам пришлось тренироваться вместе.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Я думаю, что это хорошая идея. Я надеюсь, что хорошая подготовка будет только на пользу как «Динамо», так и «Юности».

На льду – пятеро тренеров. Михаила Захарова среди них не видно. От «Динамо» присутствуют Сикора, его помощник Анатолий Чистяков, тренер по вратарям Петр Ярош, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». От «Юности» – Алексей Щебланов и Андрей Расолько.

Как удалось выяснить, программу занятий составляли совместно Расолько и Чистяков, а потом она сообща обсуждалась. И удалось обойтись без противоречий.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Мне кажется, тут игроки попали в другую обстановку, и хотят на 150% показать свои возможности.

Некоторым игрокам пришлось сменить не только обстановку, но и привычные звенья. Так, Артем Сенкевич вновь попробовал себя в роли центрального, Константину Захарову посчастливилось стать патрнером Джеффа Платта и Даниэля Корсо.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Я думаю, Костя вообще попал в приличную тройку. Он сейчас соберется и, может, его тоже пригласят. Конечно, здорово с игроками КХЛ поработать. Я думаю, что для нас это очень положительно. Для каждого игрока в отдельности.

Потенциальный новичок «Динамо» с прицелом на следующий сезон Анатолий Прокопеня на льду вместе со всеми. Его просмотр продолжается.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Я знаю его. Он участвовал на сборе в молодежке до 18 лет в Чехии. Думаю, что будущее у него есть. Он очень интересный игрок.

У него рост два метра. Поэтому дорога к мастерству будет немного дольше, чем у остальных.

Если Прокопеня – новобранец на вырост, то игроки «Юности», а также ребята из Молодежной Лиги могут пополнить состав «Динамо» уже в этом сезоне. Тем более, что с первыми Марек Сикора впервые столкнулся столь близко.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Некоторые с нами уже тренировались, когда в международных паузах игроки сборной уезжали. Эти лица я уже знаю.

Что касается игроков «Юности», мне тяжело разбираться. Есть разные хоккеисты. Но, откровенно говоря, я ожидал немного хуже. Есть некоторые очень неплохие.

«Динамо» следующий матч проведет 16 февраля с челябинским «Трактором», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Юности» в тот же день играть в Лиепае с «Металургсом». Но если бело-голубых тормозят лишь экстремальные условия подготовки и травма Максима Спиридонова, то кадровая ситуация другой столичной команды почти катастрофическая.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

В ближайшей перспективе у нас вернутся те, кто травмирован: Слыш, Степанов, Баранов. А Юркович, Карев, Денискин – это далеко. Все, кто есть, сейчас здесь или в тренажерном зале.

Кстати, планируется не только совместные тренировки, но и совместный матч. 12 февраля на льду «Минск-Арены» объединенной команде «Динамо» и «Юности» будет противостоять «Гомель».