Некогда заклятые враги ХК «Юность» и ХК «Динамо» (Минск) проводят совместные тренировки

Даже договор о сотрудничестве, подписанный клубами в этом сезоне, фитилек конкуренции окончательно не притушил. Но время лечит, расставляет на свои места и меняет приоритеты.
Международная пауза у «Динамо» и травмы у «Юности» выкосили по полсостава, так что на этой неделе некогда непримиримым соперникам пришлось тренироваться вместе.
Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):
Я думаю, что это хорошая идея. Я надеюсь, что хорошая подготовка будет только на пользу как «Динамо», так и «Юности».
На льду – пятеро тренеров. Михаила Захарова среди них не видно. От «Динамо» присутствуют Сикора, его помощник Анатолий Чистяков, тренер по вратарям Петр Ярош, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». От «Юности» – Алексей Щебланов и Андрей Расолько.
Как удалось выяснить, программу занятий составляли совместно Расолько и Чистяков, а потом она сообща обсуждалась. И удалось обойтись без противоречий.
Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:
Мне кажется, тут игроки попали в другую обстановку, и хотят на 150% показать свои возможности.
Некоторым игрокам пришлось сменить не только обстановку, но и привычные звенья. Так, Артем Сенкевич вновь попробовал себя в роли центрального, Константину Захарову посчастливилось стать патрнером Джеффа Платта и Даниэля Корсо.
Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:
Я думаю, Костя вообще попал в приличную тройку. Он сейчас соберется и, может, его тоже пригласят. Конечно, здорово с игроками КХЛ поработать. Я думаю, что для нас это очень положительно. Для каждого игрока в отдельности.
Потенциальный новичок «Динамо» с прицелом на следующий сезон Анатолий Прокопеня на льду вместе со всеми. Его просмотр продолжается.
Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):
Я знаю его. Он участвовал на сборе в молодежке до 18 лет в Чехии. Думаю, что будущее у него есть. Он очень интересный игрок.
У него рост два метра. Поэтому дорога к мастерству будет немного дольше, чем у остальных.
Если Прокопеня – новобранец на вырост, то игроки «Юности», а также ребята из Молодежной Лиги могут пополнить состав «Динамо» уже в этом сезоне. Тем более, что с первыми Марек Сикора впервые столкнулся столь близко.
Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):
Некоторые с нами уже тренировались, когда в международных паузах игроки сборной уезжали. Эти лица я уже знаю.
Что касается игроков «Юности», мне тяжело разбираться. Есть разные хоккеисты. Но, откровенно говоря, я ожидал немного хуже. Есть некоторые очень неплохие.
«Динамо» следующий матч проведет 16 февраля с челябинским «Трактором», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Юности» в тот же день играть в Лиепае с «Металургсом». Но если бело-голубых тормозят лишь экстремальные условия подготовки и травма Максима Спиридонова, то кадровая ситуация другой столичной команды почти катастрофическая.
Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:
В ближайшей перспективе у нас вернутся те, кто травмирован: Слыш, Степанов, Баранов. А Юркович, Карев, Денискин – это далеко. Все, кто есть, сейчас здесь или в тренажерном зале.
Кстати, планируется не только совместные тренировки, но и совместный матч. 12 февраля на льду «Минск-Арены» объединенной команде «Динамо» и «Юности» будет противостоять «Гомель».