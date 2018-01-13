«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ

Новости Беларуси. Неудачно складывается игровая неделя для баскетболистов столичных «Цмоков»: третий матч и третье поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этот раз «драконы» были биты в лиге ВТБ «Енисеем».
Новости Беларуси. Неудачно складывается игровая неделя для баскетболистов столичных «Цмоков»: третий матч и третье поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этот раз «драконы» были биты в лиге ВТБ «Енисеем».
Соперник в текущем сезоне никак не может найти свою игру, и в турнирной таблице банковского турнира входит в число аутсайдеров. Однако минчанам матчи с клубом из Красноярска всегда даются непросто. Вот и теперь соперник, проиграв старт, сумел во второй четверти полностью подавить хозяев и сколотить отрыв в 11 баллов.
Алесандр Семенюк, игрок БК «Цмоки» (Минск):
Провальная первая половина. Дали забить свободное трехочковое Энтони Хиллерду в защите. Неагрессивно играли, поэтому такой результат.
После большого перерыва хозяева вернулись в игру, и в начале заключительного отрезка даже подобрались к оппоненту на расстояние одного точного броска. Но финиш снова оказался смазанным. Как итог – «Енисей» увозит из Минска победу 88:74. А «драконам» остается готовиться к матчам в Кубке FIBA, где турнирная ситуация для них также пока складывается не слишком удачно.