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«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ

13 января 2018 19:41
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Новости Беларуси. Неудачно складывается игровая неделя для баскетболистов столичных «Цмоков»: третий матч и третье поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз «драконы» были биты в лиге ВТБ «Енисеем».

«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ-1

Соперник в текущем сезоне никак не может найти свою игру, и в турнирной таблице банковского турнира входит в число аутсайдеров. Однако минчанам матчи с клубом из Красноярска всегда даются непросто. Вот и теперь соперник, проиграв старт, сумел во второй четверти полностью подавить хозяев и сколотить отрыв в 11 баллов.

«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ-4

Алесандр Семенюк, игрок БК «Цмоки» (Минск):
Провальная первая половина. Дали забить свободное трехочковое Энтони Хиллерду в защите. Неагрессивно играли, поэтому такой результат.

«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ-7

После большого перерыва хозяева вернулись в игру, и в начале заключительного отрезка даже подобрались к оппоненту на расстояние одного точного броска. Но финиш снова оказался смазанным. Как итог – «Енисей» увозит из Минска победу 88:74. А «драконам» остается готовиться к матчам в Кубке FIBA, где турнирная ситуация для них также пока складывается не слишком удачно.

# Фотофакт # Баскетбол # Алесандр Семенюк

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