«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ

Новости Беларуси. Неудачно складывается игровая неделя для баскетболистов столичных «Цмоков»: третий матч и третье поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз «драконы» были биты в лиге ВТБ «Енисеем».

Соперник в текущем сезоне никак не может найти свою игру, и в турнирной таблице банковского турнира входит в число аутсайдеров. Однако минчанам матчи с клубом из Красноярска всегда даются непросто. Вот и теперь соперник, проиграв старт, сумел во второй четверти полностью подавить хозяев и сколотить отрыв в 11 баллов.

Алесандр Семенюк, игрок БК «Цмоки» (Минск):

Провальная первая половина. Дали забить свободное трехочковое Энтони Хиллерду в защите. Неагрессивно играли, поэтому такой результат.