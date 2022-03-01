«Не изменяйте своей мечте». Александр Лукашенко направил приветствие участникам турнира «Золотая шайба»

Новости Беларуси. Очередной сезон «Золотой шайбы» близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта стартует финальный этап соревнований в дивизионе А. На лед выйдут команды старшей возрастной группы. Все матчи будут сыграны на «Чижовка-Арене».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важно, что, честно сражаясь на льду за победу, вы также учитесь работать в команде, уважать соперника, радоваться успехам и извлекать уроки из поражений. И будь то в спорте или в обычной жизни, главное – не изменяйте своей мечте, ищите свое призвание и всегда стремитесь к лучшему, чтобы быть достойным гражданином нашей родной Беларуси.