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«Не изменяйте своей мечте». Александр Лукашенко направил приветствие участникам турнира «Золотая шайба»

01 марта 2022 10:09
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Новости Беларуси. Очередной сезон «Золотой шайбы» близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта стартует финальный этап соревнований в дивизионе А. На лед выйдут команды старшей возрастной группы. Все матчи будут сыграны на «Чижовка-Арене».  

«Не изменяйте своей мечте». Александр Лукашенко направил приветствие участникам турнира «Золотая шайба»-1

Приветствие участникам турнира направил Александр Лукашенко.  

«Не изменяйте своей мечте». Александр Лукашенко направил приветствие участникам турнира «Золотая шайба»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важно, что, честно сражаясь на льду за победу, вы также учитесь работать в команде, уважать соперника, радоваться успехам и извлекать уроки из поражений. И будь то в спорте или в обычной жизни, главное не изменяйте своей мечте, ищите свое призвание и всегда стремитесь к лучшему, чтобы быть достойным гражданином нашей родной Беларуси.

«Не изменяйте своей мечте». Александр Лукашенко направил приветствие участникам турнира «Золотая шайба»-7

История «Золотой шайбы» берет начало в 1964 году. В Беларуси турнир возрожден по инициативе главы государства 25 лет назад. Ежегодно участие в соревнованиях принимают тысячи детей и подростков из всех регионов страны.  

# Хоккей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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