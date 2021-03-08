Прямой эфир

Названы даты матчей гандбольного клуба «‎Мешков Брест» в 1/8 финала Лиги чемпионов

08 марта 2021 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Европейская гандбольная федерация опубликовала даты и время начала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Названы даты матчей гандбольного клуба «‎Мешков Брест» в 1/8 финала Лиги чемпионов-1

Представитель Беларуси «Мешков Брест» первый поединок против украинского «Мотора» проведет на выезде в Запорожье 31 марта. Ответная игра состоится в Бресте 8 апреля. Оба матча начнутся в 19:45 по белорусскому времени.   

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Благодаря золоту на ЧЕ прыгун Максим Недосеков переместился на первое место в мировом топ-листе
08 марта 2021 11:29

Благодаря золоту на ЧЕ прыгун Максим Недосеков переместился на первое место в мировом топ-листе

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами
07 марта 2021 18:43

«За одинаковые нарушения игроков «Динамо» удаляют, а СКА нет». Разбираем скандальный матч с экспертами, хоккеистами и фанатами

«Очень жаль, что вот так ломают игры судьи». Белорусский хоккеист Олег Антоненко о матче «Динамо» и СКА
07 марта 2021 17:41

«Очень жаль, что вот так ломают игры судьи». Белорусский хоккеист Олег Антоненко о матче «Динамо» и СКА