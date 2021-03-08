Названы даты матчей гандбольного клуба «‎Мешков Брест» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Европейская гандбольная федерация опубликовала даты и время начала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представитель Беларуси «Мешков Брест» первый поединок против украинского «Мотора» проведет на выезде в Запорожье 31 марта. Ответная игра состоится в Бресте 8 апреля. Оба матча начнутся в 19:45 по белорусскому времени.