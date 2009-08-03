Назван состав сборной Беларуси на чемпионат мира по легкой атлетике

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет 15-23 августа в Берлине.

В сборную вошли 26 спортсменов: по 13 женщин и мужчин.

В числе тех, кто отправится на планетарный форум, олимпийские чемпионки Эллина Зверева, Юлия Нестеренко, Оксана Менькова. Выступят на турнире серебряные призеры Олимпиады в Пекине Андрей Кравченко и Наталья Михневич, а также бронзовый призер Андрей Михневич.

Впервые на мировом форуме выступят 15 молодых спортсменов. В их числе финалисты Олимпиады-2008 Дарья Пчельник и Владимир Козлов, победитель молодежного чемпионата Европы и Всемирной универсиады-2009 молотобоец Юрий Шаюнов, серебряные призеры молодежного чемпионата Европы прыгунья Анастасия Мирончик и ходок Денис Симанович, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы Алена Киевич.

Предполагается, что белорусским атлетам по силам завоевать 2-3 награды планетарного форума.

Состав белоруской команды:

мужчины: 110 м с барьерами - Максим Лынша; тройной прыжок - Дмитрий Децук; прыжок в высоту - Артем Зайцев; толкание ядра - Андрей Михневич, Павел Лыжин, Юрий Белов; метание копья - Владимир Козлов, Александр Ашомко; метание молота - Юрий Шаюнов, Павел Кривицкий, Дмитрий Шако; спортивная ходьба 20 км - Денис Симанович; десятиборье - Андрей Кравченко.

женщины: 100 м - Юлия Нестеренко; 200 м - Алена Киевич; прыжок в длину - Анастасия Мирончик; толкание ядра - Наталья Михневич; метание диска - Эллина Зверева, Ирина Ятченко; метание копья - Марина Новик; метание молота - Оксана Менькова, Дарья Пчельник; спортивная ходьба 20 км - Снежана Юрченко; эстафета 4х100м - Юлия Нестеренко, Алена Киевич, Оксана Драгун, Анна Багданович, Юлия Балыкина.

Чемпионат мира продолжится девять соревновательных дней. За награды поборются около 2000 спортсменов из 200 стран. Призовой фонд турнира составит $7 млн, сообщает БЕЛТА.