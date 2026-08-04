Прямой эфир

Насыщенный сезон! Представлен календарь турниров у биатлонистов

04 августа 2026 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представлен календарь нового биатлонного сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревновательный год начнется на лыжероллерах. Чемпионат России пройдет с 14 по 21 сентября в Чебоксарах. Первый зимний старт состоится в Ханты-Мансийске в конце ноября. Нас ожидают спринты и масс-старты. Всего запланированы 6 этапов Кубка Содружества. Один традиционно примут «Раубичи». Даты – с 15 по 22 февраля. В программе спринт, гонки преследования и эстафеты. Также наши спортсмены поборются за награды Кубка России. Запланированы как минимум 5 этапов. Завершится сезон в апреле в Мурманске.

# Биатлон

Другие новости рубрики

Все новости
Даниил Бокун заключил пробный контракт с минским «Динамо»
04 августа 2026 12:28

Даниил Бокун заключил пробный контракт с минским «Динамо»

Хоккеисты «Бреста» обыграли «Юность» в Кубка Салея
04 августа 2026 12:21

Хоккеисты «Бреста» обыграли «Юность» в Кубка Салея

Женский клуб «Динамо-БГУФК» уступил в первом матче квалификации Лиги чемпионов
04 августа 2026 12:15

Женский клуб «Динамо-БГУФК» уступил в первом матче квалификации Лиги чемпионов