Насыщенный сезон! Представлен календарь турниров у биатлонистов

Представлен календарь нового биатлонного сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревновательный год начнется на лыжероллерах. Чемпионат России пройдет с 14 по 21 сентября в Чебоксарах. Первый зимний старт состоится в Ханты-Мансийске в конце ноября. Нас ожидают спринты и масс-старты. Всего запланированы 6 этапов Кубка Содружества. Один традиционно примут «Раубичи». Даты – с 15 по 22 февраля. В программе спринт, гонки преследования и эстафеты. Также наши спортсмены поборются за награды Кубка России. Запланированы как минимум 5 этапов. Завершится сезон в апреле в Мурманске.