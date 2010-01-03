Насыщенной получилась минувшая ночь в НХЛ

Правда, белорусские легионеры не отличились. «Монреаль» братьев Костициных не играл, а «Торонто» Михаила Грабовского уступило на выезде «Калгари» – 1:3.

Наш хоккеист выходил на лед лишь на минуту, не успев за это время ничем отметиться.