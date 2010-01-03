Насыщенной получилась минувшая ночь в НХЛ

Наш хоккеист выходил на лед лишь на минуту, не успев за это время ничем отметиться.
На крутом повороте немец Мирко Шультис не справился с управлением внедорожника и машина врезалась в толпу зрителей. От полученных травм скончалась 28-летняя женщина.
4 января в столице стартует шестой Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Борьбу за главный трофей поведут восемь команд.
Канадцы — постоянные участники соревнований и в Беларусь всегда приезжают первыми — основательно потренироваться и «обкатать» лед.
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