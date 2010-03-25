Насущные проблемы футбола будут решены, если взяться за них всем вместе

В минском Доме футбола состоялась отчетно-выборочная конференция ассоциации БФФ. Эта конференция подвела итоги работы за предыдущие годы и, кроме того, наметила основные пути развития нашего любимого вида спорта на 2010 год.

По традиции, отчетной конференции предшествовала приятная церемония вручения клубам высшей лиги лицензии на участие в предстоящем чемпионате страны. Данный документ за номером 1 получил футбольный клуб «БАТЭ». Этот факт всеми делегатами конференции был воспринят как непосредственный намек на итоговое распределение мест на пьедестале почета предстоящего первенства страны.

В дальнейшей работе конференции все было серьезно. Особенно - отчетный доклад Геннадия Невыгласа. Привести который, даже тезисно, нам не позволяет телевизионный формат программы. Об этом можно прочитать в газетах. Мы же, в меру своих возможностей, отметим, что спектр вопросов, поднятых в докладе, был достаточно широк, но очерчен конкретно. Это позволяет надеяться на решение насущных проблем белорусского футбола в самом ближайшем будущем. Конечно, если за проблемы эти мы возьмемся все вместе. Мы – это все поклонники самого популярного в Беларуси вида спорта.