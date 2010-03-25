Насущные проблемы футбола будут решены, если взяться за них всем вместе

По традиции, отчетной конференции предшествовала приятная церемония вручения клубам высшей лиги лицензии на участие в предстоящем чемпионате страны. Данный документ за номером 1 получил футбольный клуб «БАТЭ». Этот факт всеми делегатами конференции был воспринят как непосредственный намек на итоговое распределение мест на пьедестале почета предстоящего первенства страны.
В дальнейшей работе конференции все было серьезно. Особенно - отчетный доклад Геннадия Невыгласа. Привести который, даже тезисно, нам не позволяет телевизионный формат программы. Об этом можно прочитать в газетах. Мы же, в меру своих возможностей, отметим, что спектр вопросов, поднятых в докладе, был достаточно широк, но очерчен конкретно. Это позволяет надеяться на решение насущных проблем белорусского футбола в самом ближайшем будущем. Конечно, если за проблемы эти мы возьмемся все вместе. Мы – это все поклонники самого популярного в Беларуси вида спорта.