Настольный теннис: первый матч - решающий

25 марта в Белграде стартует командный чемпионат Европы по настольному теннису.

Среди участников континентального форума - мужская и женская сборные Беларуси.

Предстоящий чемпионат Европы будет во многом отличаться от своих предшественников. Во-первых, тем, что отныне дружины Старого Света сильнейшего будут выявлять каждый сезон. Во-вторых, квалификационные турниры канули в лету. Пропуск на будущий чемпионат надо зарабатывать уже на этом. Такие нововведения усложняют задачу, ведь времени на раскачку нет. Стартовый матч является во многом определяющим. Победил - продолжаешь борьбу и можешь не волноваться за счастливый билет. А вот если уступил - рискуешь покинуть элитный дивизион. В первом поединке сборной Беларуси будут противостоять бельгийцы.

Мужская команда проводила тренировочный сбор неполным составом. Лидеры Владимир Самсонов и Евгений Щетинин присоединятся к остальным только в Белграде. По словам Александра Петкевича, постоянно поддерживающим с ними телефонную связь, спортсмены находятся в хорошей форме. Не вызывают нареканий у наставника и физические кондиции третьего, четвертого и пятого номеров.

Женская дружина в Раубичах пребывала оптимальным составом. К матерым бойцам - сестрам Виктории и Веронике Павлович, а также Татьяне Костроминой - присоединилась Александра Привалова. На прошлогоднем Чемпионате Мира наши девушки сенсационно заняли третье место. А это значит, что на континентальном форуме шансы на пьедестал весьма высоки. Впрочем, Татьяна Григорьевна сдержана в оценках.

Девушкам в первом матче предстоит скрестить ракетки с француженками. Соперник - далеко не подарок, но и к безусловным фаворитам его не отнесешь. Так что поклонники настольного тенниса небезосновательно могут рассчитывать на хорошие новости из Белграда.