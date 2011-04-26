Наставник ФК «Гомель» Олег Кубарев не смог переиграть в Жодино свой бывший клуб «Торпедо-БелАЗ»

Среди матчей пятого тура футбольного чемпионата Беларуси, сыгранных во вторник, самый высокий рейтинг, пусть и немного формально, имел поединок в Жодино, где местные «автозаводцы», занимавшие в турнирной таблице четвертое место, принимали лидера – футбольный клуб «Гомель».

Принципиальности этому матчу прибавлял и тот факт, что в составе гостей на поле вышла внушительная группа футболистов, в разные годы выступавшая за жодинскую команду. К тому же, нынешний главком «Гомеля» Олег Кубарев не так давно возглавлял «Торпедо».

Впрочем, соперники не стали предаваться лирическим воспоминаниям, а с первых минут матча развернули на поле упорную борьбу за игровую инициативу, в которой поначалу больше преуспели гомельчане. Гости чаще владели мячом, однако до серьезных угроз владениям голкипера хозяев Антона Ковалевского дело доходило крайне редко.

«Автозаводцы» искали свой шанс в контригре. И на 18-й минуте эти поиски привели хозяев к успеху. Стремительная двухходовка жодинцев завершилась по-бильярдному точным ударом Игоря Кривобока, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 1:0 – «Торпедо» вышло вперед.

Гомельчане после этого конфуза духом не пали – продолжали нагнетать давление на ворота хозяев. После нескольких холостых попыток гостям все же удалось сравнять счет. На 37-й минуте очередной угловой в исполнении подопечных Олега Кубарева удачно завершил подключившийся к атаке защитник Сергей Козека.

Восстановленное на табло равенство 1:1 сохранилось до финального свистка, хотя во втором тайме соперники вполне могли получить голевой презент от госпожи Фортуны. Не сложилось. И в свой актив оппоненты занесли по одному заслуженному очку, что главные тренеры обеих команд признали после финального свистка вполне справедливым.