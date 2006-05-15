Наши гимнасты отличились. На отдельных снарядах

На этапе Кубка мира в бельгийском Генте прошли финальные соревнования на отдельных снарядах. В решающих состязаниях приняли участие и два белоруса. Игорь Козлов выступил в финале на кольцах, а Александр Царевич поборолся за награды на перекладине. Козлов повторил свой результат, показанный накануне в квалификации, став в финале четвертым. А вот Царевич, в предварительных соревнованиях занявший лишь седьмое место, на сей раз завоевал бронзовую медаль.