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Наши гимнасты отличились. На отдельных снарядах

15 мая 2006 06:15
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На этапе Кубка мира в бельгийском Генте прошли финальные соревнования на отдельных снарядах. В решающих состязаниях приняли участие и два белоруса. Игорь Козлов выступил в финале на кольцах, а Александр Царевич поборолся за награды на перекладине. Козлов повторил свой результат, показанный накануне в квалификации, став в финале четвертым. А вот Царевич, в предварительных соревнованиях занявший лишь седьмое место, на сей раз завоевал бронзовую медаль.

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