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Наша сборная в восьмерке сильнейших

17 мая 2006 11:00
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Национальная сборная Беларуси вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. В заключительном матче второго группового этапа белорусы выиграли у команды Швейцарии со счетом 2:1. Счет на десятой минуте первого периода открыл Андрей Скабелка. Минский динамовец оказался в <эпицентре> событий и на десятой минуте второго периода. Именно его пас замкнул Сергей Заделенов, которому швейцарская защита предоставила две попытки для точного броска - 2:0. В заключительной трети Мартин Плюсс сократил разницу до минимума, но победу белорусы удержали. Таким образом, в четверг, в одной четвертой финала, наша сборная сыграет с Финляндией.

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