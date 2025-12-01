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Нападающий «Динамо-Минск» Егор Бориков стал лучшим игроком дня в КХЛ

01 декабря 2025 18:19
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Нападающий минского «Динамо» Егор Бориков признан лучшим игроком дня в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вчерашнем противостоянии с «Адмиралом» форвард «зубров» оформил третий дубль в текущем сезоне.

Сначала он забросил победную шайбу нашего клуба, а затем повторил успех в течение 89 секунд. Также игрок семь раз бросил по воротам, а процент реализации составил 28,6. Со старта розыгрыша у Егора 17 очков в 25 встречах при полезности +5.

Столичный коллектив в этом матче праздновал викторию и на данный момент занимает первое место в таблице Западной конференции. Третий и заключительный поединок гостевого турне «динамовцы» проведут уже 2 декабря против хабаровского «Амура», встреча стартует в полдень по белорусскому времени.

# Хоккей

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