Нападающий «Динамо-Минск» Егор Бориков стал лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Егор Бориков признан лучшим игроком дня в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вчерашнем противостоянии с «Адмиралом» форвард «зубров» оформил третий дубль в текущем сезоне.

Сначала он забросил победную шайбу нашего клуба, а затем повторил успех в течение 89 секунд. Также игрок семь раз бросил по воротам, а процент реализации составил 28,6. Со старта розыгрыша у Егора 17 очков в 25 встречах при полезности +5.

Столичный коллектив в этом матче праздновал викторию и на данный момент занимает первое место в таблице Западной конференции. Третий и заключительный поединок гостевого турне «динамовцы» проведут уже 2 декабря против хабаровского «Амура», встреча стартует в полдень по белорусскому времени.