«Нафтан» упорно атаковал «Динамо-Минск», но последний забивал чаще

Гостем новополоцкого «Нафтана» стало минское «Динамо». Которое, скорее всего, отдавало себе отчет, что легкой победы по берегам Западной Двины не получится. Слишком бедственное нынче положение у команды Игоря Ковалевича. Они за каждое очко бьются не щадя ни себя, ни соперника.

Дебют матча подтвердил это предположение. Его главными героями стали динамовский кипер Александр Сулима и его партнеры-защитники, с превеликим трудом отбившие агрессию атакующих новополовчан. Пятнадцатая минута еда не изменила направление развития игрового сюжета. Динамовец Александр Сазанков после навеса со штрафного выиграл воздушную дуэль у нафтановских защитников и открыл счет в матче.

До перерыва хозяева сильно переживали такой каприз судьбы и в нападении не особо усердствовали. Зато сразу после антракта, нафтановцы снова предприняли затяжную осаду динамовских владений. Которая завершилась – голом динамовца Сазанкова. Который с близкого расстояния буквально расстрелял новополоцкого вратаря.

Владимир Гольмак, гл. тернер «Динамо- Минск»:

Победа – она и в Африке победа. Мы довольны результатом.

Игорь Ковалевич, гл. тренер ФК «Нафтан»:

Мы провели не самый плохой матч. Были моменты, чтобы забить, но не забиваешь ты, то в ответ забивают нам. Упрекнуть ребят в желании переломить ход игры или поправить ситуацию – я не могу. «Динамо» оказалось выше по исполнительскому мастерству. Поэтому они забили свои моменты, а мы – нет.