«Нафтан» упорно атаковал «Динамо-Минск», но последний забивал чаще

Дебют матча подтвердил это предположение. Его главными героями стали динамовский кипер Александр Сулима и его партнеры-защитники, с превеликим трудом отбившие агрессию атакующих новополовчан. Пятнадцатая минута еда не изменила направление развития игрового сюжета. Динамовец Александр Сазанков после навеса со штрафного выиграл воздушную дуэль у нафтановских защитников и открыл счет в матче.
До перерыва хозяева сильно переживали такой каприз судьбы и в нападении не особо усердствовали. Зато сразу после антракта, нафтановцы снова предприняли затяжную осаду динамовских владений. Которая завершилась – голом динамовца Сазанкова. Который с близкого расстояния буквально расстрелял новополоцкого вратаря.
Владимир Гольмак, гл. тернер «Динамо- Минск»:
Победа – она и в Африке победа. Мы довольны результатом.
Игорь Ковалевич, гл. тренер ФК «Нафтан»:
Мы провели не самый плохой матч. Были моменты, чтобы забить, но не забиваешь ты, то в ответ забивают нам. Упрекнуть ребят в желании переломить ход игры или поправить ситуацию – я не могу. «Динамо» оказалось выше по исполнительскому мастерству. Поэтому они забили свои моменты, а мы – нет.