«Нафтан» и «Витебск» оформили уже восьмую мировую в рамках «северного дерби»

Матч 20-го тура в рамках «северного дерби» зрелищным никак не назовешь. Впрочем, это и неудивительно.

Оба соперника к важному для себя поединку подошли с багажом в два поражения. Нафтановцы же и вовсе в матчах с жодинским «Торпедо» и «Шахтером» получили две значительные пробоины с общей разницей 0:5.

Не многим лучше обстояли дела и у «горожан», финансовое положение которых вынудило прибегнуть к продаже лидеров: голкипера Гущенко и лучшего бомбардира Кучука.

Главной кадровой проблемой новополочан стала карточная дисквалификация Жуковского, которого заменил Шандор.

Помня об обидном поражении в матче первого круга, гости действовали в привычной контратакующей манере, пока излишне вальяжный соперник им это позволял. Так, на 9-й минуте «Витебск» едва не открыл счет. Но нанести прицельный удар баранку помешал Зюлев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для новополочан наиболее продуктивным выдался отрезок с 11 по 13 минуты, который включил в себя два пожароопасных моментов у ворот Васютина. В первом случае после удара Гаврюшко команду выручил вратарь. А спустя две минуты после углового, поданного Кобецом, мяч из штрафной вынесли защитники. А скоро счет был открыт.

После углового в исполнении Ярославского защита новополочан оставила без присмотра Белоусова, удар головой которого отразил Романюк. Оказавшись вовремя на добивании, Гукайло произвел контрольный выстрел.

Ключевым эпизодом в матче стало удаление Артема Косака, который в течение трех минут нарушал правила. В итоге, на более чем час оставив свою команду в меньшинстве.

После этого гости сконцентрировались на обороне. Игорь Ковалевич пошел ва-банк, выпустив на поле второго форварда Дмитрия Хлебосолова. И как в воду глядел. Березовский сделал длинный заброс в штрафную на Хлебосолова и тот в скоростном забеге опередил голкипера «Витебска», головой перебросив мяч в сетку.

Дальше, несмотря на усилия хозяев, добыть волевую победу не удалось, оформив восьмую мировую в рамках областного дерби.