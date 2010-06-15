«Нафтан» и «Витебск»: 9 матчей подряд без побед

Не удивительно, что впереди у соперников получалась малоконструктивная игра, потому как футболистов, умеющих отдать обостряющую передачу, ни в одной, ни в другой команде не было. Активность хозяев пришлась ближе к концу первого тайма.
Второй тайм прошел с преимуществом новополовчан. Несколько раз пробивали в ворота, а самый реальный момент отличиться был на 72-ой минуте, Дегтярев проверил бдительность голкипера. Нулевая ничья, турнирная пробуксовка.
Юрий Коноплев, гл. тренер ФК «Витебск»:
Поначалу мы имели моменты, не забивали, потом пропускали контр атаку, пытались спасти игру. Стечение обстоятельства. Еще раз доказывает, что у нас очень много равных команд. Никто не хочет проигрывать. Может быть, поэтому так много ничьих и получается.
Игорь Ковалевич, гл. тренер ФК «Нафтан»:
Не получилось, хотя было видно желание. У нас в центре не хватает конструктивного игрока, чтобы доводить комбинации до логического завершения. Сегодня была ничья.