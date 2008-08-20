Национальные сборные команды по футболу Беларуси и Аргентины проведут товарищеский матч

Милиция просит болельщиков приходить на стадион "Динамо" заранее во избежание больших скоплений людей. Ожидается до 40 тысяч зрителей. Пропуск начнется в шесть вечера через четыре входа. Зрителей в состоянии опьянения, либо с алкогольными напитками не пустят. Нельзя также проносить прохладительные напитки, в какой бы таре они ни были.



Ограничения коснутся и автомобилистов. В связи с проведением матча остановка и стоянка транспорта по периметру минского стадиона "Динамо" будут запрещены сегодня с 15-ти часов.



ГАИ приносит извинения за временные неудобства и рекомендует болельщикам пользоваться услугами общественного транспорта либо парковать свои авто на площадке возле концертного зала "Минск" или в паркинге "Столица".