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Национальные сборные команды по футболу Беларуси и Аргентины проведут товарищеский матч

20 августа 2008 16:48
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Милиция просит болельщиков приходить на стадион "Динамо" заранее во избежание больших скоплений людей. Ожидается до 40 тысяч зрителей. Пропуск начнется в шесть вечера через четыре входа. Зрителей в состоянии опьянения, либо с алкогольными напитками не пустят. Нельзя также проносить прохладительные напитки, в какой бы таре они ни были.

Ограничения коснутся и автомобилистов. В связи с проведением матча остановка и стоянка транспорта по периметру минского стадиона "Динамо" будут запрещены сегодня с 15-ти часов.

ГАИ приносит извинения за временные неудобства и рекомендует болельщикам пользоваться услугами общественного транспорта либо парковать свои авто на площадке возле концертного зала "Минск" или в паркинге "Столица".

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