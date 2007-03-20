Национальную сборную по биатлону встретили хлебом-солью

Чартерный рейс Австрийских авиалиний из Ханты-Мансийска, где в минувшие выходные прошёл последний этап Кубка Мира, приземлился в национальном аэропорту "Минск-2" поздно вечером 19 марта.С декабря по март белорусские стреляющие лыжники поднимались на пьедесталы почёта различных международных соревнований 14 раз. Настоящим открытием сезона стала молодая спортсменка Дарья Домрачева, успешно дебютировавшая на этапах Кубка Мира. Довольна результатами и сама биатлонистка.