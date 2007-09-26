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Национальная женская сборная по баскетболу в Италии

26 сентября 2007 09:14
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В рамках финальной части чемпионата Европы национальная женская сборная по баскетболу провела второй поединок в своей группе "D". И на сей раз обыграла команду Хорватии 66:92. Самой результативной в составе белорусок стала Татьяна Троина, набравшая 19 очков. А сегодня проведут заключительный матч первого группового этапа. Соперницы - команада Сербии. Впрочем, несмотря на исход этого поединка, уже можно сказать, что белоруски пробились во второй групповой этап.

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