Национальная сборная не сыграла в «Турнире четырех»

«Турнир четырех» был отменен, и вместо приобретения игровой практики на фоне переполненных трибун «Минск-Арены», сборники в сотый раз перелопачивают поднадоевшие упражнения на тренировке под сводами конькобежного стадиона по соседству.

Алексей Калюжный:

Отмена турнир влияет на подготовку команды, у нас уже был определенный план, то в каком состоянии мы сейчас находимся, какие есть проблемы. Такие игры всегда показывают, чему стоит уделить внимание. Но вулкан – вещь не предсказуемая.

Олег Антоненко:

Звонили много людей интересовались, как достать билеты. Очень жаль, что турнир не состоялся. Да и в плане подготовки он был важен. Плюс ко всему, игра должна была состояться в Минске, мы этого ждали. Потому что постоянно ездим, а так хочется поиграть и в Минске.

Сияющий флаг Израиля на табло конькобежного овала возник случайно: на крайние меры в виде спарринга с командой ближневосточной страны тренерский штаб белорусской сборной идти не собирается. Но не скрывает при этом, что ситуация сложилась достаточно критичная: три поединка (два с Латвией, один — с Чехией) оптимально подготовиться к чемпионату мира вряд ли позволят.

Эдуард Занковец, гл. тренер сборной Беларуси по хоккею:

Расстроились. Наши планы претерпели изменение. Мы не можем проверить игроков, чтобы сделать правильное и взвешенное решение, кого нужно отправить на чемпионат мира.

При этом Эдуард Занковец обмолвился, что белорусы затаили обиду: ведь в итоге всех вулканических злоключений без поединков остались только они. Те же словаки с немцами нашли выход и сыграют друг с другом. А ведь нам так хотелось посмотреть на новую команду Глена Хэнлона.

Олег Антоненко:

Сам по себе турнир хороший, в преддверии чемпионата мира. Тем более, там Словаки, хотелось посмотреть их уровень. Да и со швейцарцами был шанс реабилитироваться.

В отсутствие игровой практики приходится делать ставку на тренировочный процесс, который новый тренерский штаб пытается по возможности разнообразить. По нашим наблюдениям получается вполне неплохо. Вчера в интенсивном и скоростном занятии приняло участие 24 хоккеиста. Виктор Костюченок ввиду травмы работал по индивидуальной программе.

В субботу в команду вольется Михаил Грабовский, со дня на день — Сергей Колосов. Вот-вот освободится от забот Кубка Гагарина Алексей Угаров. А учитывая то, как выступает в плей-офф «Монреаль», и братья Костицыны на подходе.

Смена на тренерском мостике была воспринята игроками спокойно: в конце концов, знакомиться заново ни с кем из наставников не пришлось.

Алексей Калюжный:

Последние 4 турнира мы начинали с новой бригадой тренеров. Ничего нового для меня, это было ожидаемо.

Интересное наблюдение: едва ли не треть состава национальной команды нынче в подвешенном состоянии, то есть без клубных контрактов. Судите сами: Сергей Шабанов расстался с «Юностью», Владимир Денисов ведет переговоры с «Динамо». Не ясна судьба в минском клубе Александра Макрицкого. Да и с Олегом Антоненко — ситуация непонятная.

Олег Антоненко:

Катков обещал полтора месяца назад, что будет со мной разговаривать. Пока никаких разговоров нет, подождем. Может быть, он занят сильно.

Отдельно хочется сказать об Алексее Калюжном. Судя по заявлению Сергея Каткова, ему предложено перейти в минское «Динамо». Но сам нападающий имеет приглашения и от других клубов КХЛ. А вот в «Динамо» московском его точно не будет: тем более, что старейший российский клуб вот-вот поставит точку в своей славной истории и сольется с нуворишами из ХК «МВД».

Алексей Калюжный:

Я не занимаюсь, этим занимается мой агент. Я о своем будущем по поводу следующего сезона не беспокоюсь, потому что предложений много. Просто не приятна сама история с «Динамо». Это мой родной клуб, поэтому меня волнует, что будет с командой.

История с вратарями также заслуживает упоминания. Андрей Мезин пока лечит душевные травмы в Киеве, а в Минске, под надзором Микаэля Ленера, трудятся трое: Виталий Коваль, Сергей Шабанов и Игорь Брикун. Кому из них повезет поехать в Германию — нынче загадка почище тех, которыми пытал путников Сфинкс. Тем более, что в трех спаррингах тренеры планируют задействовать лишь двух стражей ворот.

Эдуард Занковец, гл. тренер сборной Беларуси по хоккею:

Мы ждем Мезина, надеемся, что он будет в сборной.

В Минске сборная пребудет вплоть до вторника, после чего направится в Ригу. Тогда Эдуард Занковец и обещает открыть все козыри своего кадрового пасьянса.

Эдуард Занковец, гл. тренер сборной Беларуси по хоккею:

На игры с Латвией мы уже оставим четыре пятерки и определимся. Может быть, только один нападающий будет запасной.