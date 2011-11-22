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Национальная сборная Беларуси провела последний матч под руководством Бернда Штанге, сыграв вничью с командой Ливии, — 1:1

22 ноября 2011 19:23
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49-й поединок немецкого специалиста не принес победно-прощальных эмоций ни наставнику, ни белорусской команде, ни отечественным болельщикам.

Сборная Ливии не собиралась делать подарок нашему главному тренеру на посошок и на 32-й минуте, воспользовавшись не ошибкой Сергея Кисляка, а, скорее, недопониманием белорусов в обороне, ливийцы повели в счете — 1:0.

После антракта белорусы отыгрались. На 77-й минуте Сергей Корниленко не встретил должного внимания к своей габаритной фигуре со стороны защитников-опекунов и неотразимо пробил головой под перекладину, уровняв цифры на табло, — 1:1.

С таким счетом встреча и завершилась. Отметим, что белорусам пришлось доигрывать матч в меньшинстве. На 71-й минуте Игорь Шитов повздорил с кем-то из соперников, за что оба были удалены. А Сергей Корниленко отправился отдыхать буквально за несколько минут до финального свистка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После этой встречи мы с нетерпением ждем нового наставника главной команды страны.

# Белоруссия

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