Национальная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Австрии, а молодежная снова упустила шанс на повышение в классе

Начали в Клагенфурте белорусы с победы над словаками, которые в принципе находятся нынче в том же процессе, что и наша команда: Владимир Вуйтек ищет новые лица, как и его белорусский коллега Кари Хейккиля.

Андрей Степанов открыл счет в первом периоде. Бранко Радивоевич тут же сравнял, а в овертайме Сергей Демагин решил исход встречи.

Финал Кубка Австрии против швейцарцев сложился также непросто. Вновь забивали Степанов и Демагин, а кроме того Николай Стасенко. Однако основное время матча завершилось вничью, а вот в серии буллитов Швейцария была сильнее – 4:3.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Надо работать с защитниками. У нас невысокий уровень защитников. Думаю, что над этой школой надо работать.

Следующий этап подготовки сборной – минский турнир. С 10 по 11 февраля к нам приедут команды Германии, Швейцарии и Словакии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Молодежная сборная, тем временем, упустила шанс на повышение в классе. В принципе, все решило уже стартовое поражение от немцев, о котором мы рассказывали неделю назад. Допустили осечку белорусы и в противостоянии со словенцами (1:2 по буллитам), но это уже никакого значения не имело, поскольку чуть позже немцы обыграли норвежцев, оставив, таким образом, белорусов вторыми.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер сборных Беларуси:

Я бы так сказал: хорошее, но не отличное. Хорошее, потому что были хорошие матчи. В общем, был шанс выйти в группу А. И даже в матче с немцами, который считался центральным, мы выглядели предпочтительнее. Но не использовали свои возможности, особенно в атаке. Играя 5 на 3 не забили. Пропустили при игре 5 на 4.

Шансы на выход нашей команды были. Хотя сейчас прошла реорганизация: играли шесть лучших команд из группы В. Но остались все равно вторыми.