Национальная сборная Беларуси по хоккею в первом товарищеском матче в серии буллитов уступила датчанам

Эдуард Занковец слово сдержал и выпустил на лед, по сути, резервный состав. В том числе, впервые попавших на этом сборе в родстер Ревенко и Стефановича. Плюс – в очередной раз наставником были изменены звенья.

И, надо сказать, у двух троек взаимодействие получалось неплохо. Речь о звеньях Осипова и Китарова. Остальные, хотя тренер и божиться, что рассчитывает по-прежнему, скорее всего, работают на перспективу. Причем, заметно более отдаленную, нежели братиславская.

Датчане также привезли далекий от оптимального состав, в котором место нашлось всего 10 кандидатам на поездку на чемпионат мира. Может, поэтому мачт получился веселым и немного сумбурным. Белорусы много атаковали, но никак не могли довести свои атаки до ума.

Счет открыл Никита Осипов, вовремя взявший инициативу на себя и забивший очень красивую шайбу. Будем надеяться, это поможет ему попасть в Братиславу.

Ответ датчан пришелся на второй период, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Каспар Дегна оставил шайбу Суни Йулманду, и Сергей Шабанов с броском того не справился.

В заключительном периоде команды шайбами обменялись. На точные броски Старкова и Харгута ответили Коробов и Степанов. А в серии буллитов сильнее были датчане. Решающий бросок нанес Мортен Матсен – 3:4.

Хотелось бы еще сказать пару слов о зрителях. Их на «Минск-Арене» собралось всего менее четырех тысяч. Это очередной провал политики Федерации в популяризации хоккея, если таковая в принципе существует.